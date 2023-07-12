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Süper Lig ve 1. Lig'in adı resmen değişti! Trendyol ile 700 milyon liralık sponsorluk anlaşması imzalandı

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın imza töreni düzenlenmesinin ardından Süper Lig ve 1. Lig'in ismi değişecektir. Süper Lig ve 1. Lig'in yeni ismi nedir? Süper Lig ve 1. Lig'in ismi değişti mi, neden değişti? merak ediliyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yeni ismi nedir? Süper Lig ve 1. Lig'in ismi değişti mi, neden değişti? araştırılıyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yeni ismi nedir? Süper Lig ve 1. Lig'in ismi değişti mi, neden değişti? Detaylar haberimizdedir…

SÜPER LİG VE 1. LİG'İN YENİ İSMİ NEDİR?

TFF, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu için e-ticaret platformu Trendyol ile anlaşma imzalayacak. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın imza töreni düzenlenecek. Süper Lig ve 1. Lig'in adının önünde artık "Trendyol" ismi de yer alacak.

SÜPER LİG VE 1. LİG'İN İSMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ile TFF Başkan Vekili, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan katılacak.

SÜPER LİG VE 1. LİG'İN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.