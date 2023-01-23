Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Süper Lig üst üste maç kazanma rekoru kaç?

1959-1960 sezonunda Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru kırıldı. Peki, Süper Lig üst üste maç kazanma rekoru kaç maç? İşte, rakamlar ve detaylar…

SÜPER LİG ÜST ÜSTE MAÇ KAZANMA REKORU KAÇ?

Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazanırken, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.