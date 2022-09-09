Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? konusu son dönemde sporseverler tarafından merak edilmekte. Spor Toto Süper Lig'de rekabet devam ederken, şampiyonluk için iddialı olmak isteyen takımlarımız burada da büyük rekabet halinde. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor yaptıkları transferlerle şampiyonluk için rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig transfer sezonu bitti mi? Spor Toto Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele devam ederken, takımlarımız transfer döneminde de birbirleriyle rekabet içerisinde. Sezonun ileriki bölümünde kart cezası, sakatlık ve kadro rotasyonu için kadrolarındaki eksikleri gidermeye çalışıyorlar. Son dönemde özellikle Beşiktaş ve Galatasaray yaptıkları transferlerle öne çıkarken, birçok oyuncunun da transfer iddiaları yer alıyor. Bu bağlamda futbolseverlerin en çok merak ettiği ve araştırdığı konu transfer döneminin ne zaman sona ereceği oldu. İnternette kullanıcılar son dönemde Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitti mi? Spor Toto Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek? soruları hakkında arama yapıyor. İşte Transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihi!

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de Transfer ve tescil döneminin 17 Haziran tarihinde başlayıp, 8 Eylül gecesi 23.59'da sona eriyor.

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara transfer dönemi diğer adıylaİkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan Ara Transfer dönemi, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ DIŞINDA OYUNCU ALINIRSA NE OLUR?

Transfer döneminin dışında yapılan transferler, bir sonraki transfer ve tecil dönemine kadar bekletilir. Transfer en yakın transfer döneminde gerçekleşir.