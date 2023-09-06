SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2023-2024 ne zaman bitiyor?

Futbol dünyasında Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 26 Haziran tarihinde başladı. Yaz transfer sezonunun sonuna yaklaşırken, futbolseverler Türkiye ve Avrupa'da transfer döneminin hangi tarihte sona ereceğini merak etmeye başladılar. Peki, Süper Lig Transfer Sezonu 2023-2024 Ne Zaman Bitiyor? İşte detaylar…

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı. Takımlar kadrolarını genişletmek, büyütmek ve daha iyi hale getirmek için hummalı bir çalışma yaptılar. Peki, Süper Lig Transfer Sezonu 2023-2024 Ne Zaman Bitiyor? İşte detaylar…

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU 2023-2024 NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Haziran'da başlayan transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

UEFA ise kadro bildirme tarihini 5 Eylül olarak belirledi.