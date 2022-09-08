Süper Lig transfer sezonun bitmesine kısa bir süre kala 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor merak ediliyor. Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor ve 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor soruları gündeme geliyor. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17 Haziran'da başlayan 2022-2023 transfer dönemi başladı. Futbolseverler, tuttukları takımın ne zamana kadar transfer yapabileceğini öğrenmek için Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor? sorularını araştırılıyor. Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig transfer dönemi 17 Haziran'da başladı ve 8 Eylül'de sona erecektir.

2022-2023 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17 Haziran tarihinde başlayan 2022-2023 transfer sezonu sürmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Haziran'da başlayan transfer dönemi futbolseverler, tuttukları takımın ne zamana kadar transfer yapabileceğini merak ediliyorlar. Süper Lig transfer dönemi 8 Eylül 2022 tarihinde bitecek.