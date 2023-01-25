Süper Lig Şampiyonluk Oranları! Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları nedir?
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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta öncesinde iddia Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandı. İşte Süper Lig Şampiyonluk Oranları! Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları nedir?
Süper Lig Şampiyonluk Oranları! Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta öncesinde iddia Risk Yönetim Merkezi tarafından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray'ın oranı 1.90'dan 1.80'e düştü ve sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir numaralı favori olarak açıklandı. İşte Süper Lig Şampiyonluk Oranları! Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları nedir? İşte detaylar...
Süper Lig'de 21. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray ilk kez favori olarak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer aldı. Yeni listede sarı-kırmızılıların şampiyonluğuna 1.80 oran, liderliği kaptıran Fenerbahçe ise 2.00 oranla ezeli rakibinin gerisinde kaldı.
Lider Galatasaray'ın ilk kez favori olduğu listede Fenerbahçe'nin 1.90'lık şampiyonluk oranı, Ümraniyespor galibiyetine rağmen 2.00'ye yükseldi ve sarı-lacivertliler, iki numaralı favori olarak duyuruldu.
Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 8.50'den 8.00'e güncellendi. Trabzonspor'un son oranı 14.00'ten 13.00'e çekildi Başakşehir'e 15.00, Adana Demirspor'a 60.00 oran belirlendi.