Süper Lig Şampiyonluk Oranları! Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları nedir?

Zirve yarışının nefes kestiği Spor Toto Süper Lig'de tablo değişti. Fenerbahçe'nin uzun süre lider götürdüğü ligde koltuk artık Galatasaray'a geçti. Peki Süper Lig'te şampiyonluk oranları ne oldu? Güncel şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Süper Lig şampiyonluk oranları!

Süper Lig şampiyonluk oranları! Zirve yarışının nefes kestiği Spor Toto Süper Lig'de tablo değişti. Fenerbahçe'nin uzun süre lider götürdüğü ligde koltuk artık Galatasaray'a geçti. Peki Süper Lig'te şampiyonluk oranları ne oldu? Güncel şampiyonluk oranları belli oldu! İşte Süper Lig şampiyonluk oranları haberimizde...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaki maçların oynanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. 1,80'lik oranla şampiyonluk yarışında Fenerbahçe favori olarak gösterdi. 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden lider Galatasaray ise listede ikinci sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'deki şampiyonluk oranları:

Fenerbahçe: 1.80

Galatasaray: 2.00

Beşiktaş: 8.50

Trabzonspor: 14.00

Başakşehir: 16.00

Adana Demirspor: 35.00

Süper Lig'deki puan durumu ise şöyle:

Galatasaray: 42 Fenerbahçe: 38 Başakşehir: 34 Adana Demirspor: 33 Beşiktaş: 32 Trabzonspor: 32

19. HAFTADA LİDER DEĞİŞMEDİ

Derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden ve liderliği ele geçiren Galatasaray, evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı. Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek takibine devam etti. Konyaspor'u deplasmanında 2-1 mağlup eden Beşiktaş da yarışta gücünü hissettirdi. Trabzonspor ise evinde ağırladığı Başakşehir'i tek golle devirerek rakibine darbe vurdu.

FAVORİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın 8 maçlık seri yakaladığı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi farklı mağlup ettiği süreçte, zirvede yer almaması futbolseverleri şaşırttı. Ligin favorisi Fenerbahçe olarak gösterildi.