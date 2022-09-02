Süper Lig Şampiyonluk Oranları! Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları nedir?

Süper Lig'de şampiyonluk oranları revize edildi. 5. hafta maçları öncesi Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olarak görülmeye devam etti. Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları merak ediliyordu. İşte, Süper Lig şampiyonluk oranları!

Süper Lig şampiyonluk oranları! Süper Lig'de şampiyonluk oranları revize edildi. 5. hafta maçları öncesi Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olarak görülmeye devam etti. Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları merak ediliyordu. İşte, Süper Lig şampiyonluk oranları haberimizde...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Süper Lig'de 5. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Geçen hafta Konyaspor karşısında sezonun ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe'nin oranı 3.00'ten 3.25'e yükselirken hala açık ara şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürdü.

ORAN DEĞİŞTİ AMA FAVORİ DEĞİŞMEDİ

Geçen hafta Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe şampiyonluk açık ara en güçlü adayı olarak görülüyor. Sarı-lacivertlilerin 3.00'lık oranı 3.25 olarak güncellendi. Galatasaray ile berabere kalan Trabzonspor'un oranı ise 3.90 olarak değiştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın oranları geçen haftaya göre düşüş gösterdi ve iki takıma aynı oran verildi. Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, 4.20'ye çekildi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı da 4.20 olarak duyuruldu.

Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları şöyle: