Süper Lig'de zirve yarışı dünkü maçın ardından iyice kızıştı. Galatasaray 70, Fenerbahçe 67 ve Beşiktaş 65 puanda yer alırken sezon sonu hangi takımın şampiyonluk olasılığı daha yüksek detaylı merak edildi. Süper Lig'de şampiyonluk oranları ise açıklandı. Peki, Süper Lig şampiyonluk oranları kaç 2023! Süper Lig GS-FB-BJK şampiyonluk oranları ve olasılıkları nasıl? İşte detaylar...

Süper Lig'in 32. haftasını lider Galatasaray puansız, 2. sıradaki Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 3 puanla kapattı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında ciddi değişiklikler oldu. Süper Lig şampiyonluk oranları kaç 2023! Süper Lig GS-FB-BJK şampiyonluk oranları ve olasılıkları nasıl?

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI KAÇTIR 2023?

Beşiktaş'ın lider Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbinin ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim yaşandı. Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.18'den 1.25'e yükselirken, Fenerbahçe'nin ise 4'ten 2'ye düştü. Beşiktaş'ın oranı ise 15'ten 4'e geriledi.

GS şampiyonluk oranı : 1.25

1.25 FB şampiyonluk oranı : 2.00

2.00 BJK şampiyonluk oranı : 4.00

SÜPER LİG 3 BÜYÜKLERİN ŞAMPİYONLUK OLASILIKLARI

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesiyle birlikte Süper Lig'de zirve karıştı. Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 3'e, maç fazlası olan Beşiktaş ise 5'e indirdi. İşte ligin bitmesine 6 hafta kala şampiyonluk yarışının alev aldığı Süper Lig'de 3 büyükleri şampiyonluk yapacak olasılıklar.

Derbiyi kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyamadı. Sarı-kırmızılılar ile ezeli rakibi arasında fark 3'e indi. Kalan 6 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, 1 maçında da hükmen galip sayılacak. Sarı-kırmızılılar, son hafta oynayacakları Fenerbahçe maçına 4 puanlık farkla giderse derbinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğu ilan edecek. İki takımın puanlarının eşit olması durumunda ise 3-0'lık ikili averaj üstünlüğüne sahip olan sarı-kırmızılılar, büyük avantaja sahip.

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe ise Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olmasıyla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına kadar 4 karşılaşmaya çıkacak ve bunlarda 2'sini deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe 2 maçta ise hükmen galip sayılacak. Sarı-lacivertliler, son hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Şampiyonluğun kilidinin çözüleceği maç olarak görülen derbi öncesi sarı-lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını azaltmak istiyor. Fenerbahçe, Ali Sami Yen'e puan olarak eşit ya da geride gitmesi durumunda şampiyon olmak için Galatasaray'ı mutlak yenmek zorunda. Sarı-lacivertliler, rakibinden 3 puan geride derbiye çıkarsa Galatasaray'ı 3-0'dan düşük bir skorla yenmesi şampiyonluk için yeterli olmayacak.

Galatasaray'ı deviren Beşiktaş ise tamamen rakiplerine bağlı durumda. Siyah-beyazlılar, toplam 4 maça çıkacak siyah-beyazlılar bunlardan 3'ünü deplasmanda oynayacak. 1 hükmen galibiyet alacak Beşiktaş, şampiyon olabilmek için kalan haftalarda mutlak galibiyet alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.