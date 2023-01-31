Süper Lig şampiyonluk oranları sporseverlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Peki, Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? İşte yeni oranlar...

22. hafta maçlar devam ederken ligde şampiyonluk yarışları heyecanla devam ediyor. Aynı rekabet Süper Lig şampiyonluk oranlarında da görülüyor. Peki, Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? 2023 şampiyonluk oranları ne?

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI KAÇ?

Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

Galatasaray - 1.70

Fenerbahçe - 1.95

Beşiktaş - 7.00

Başakşehir - 20.00

Trabzonspor - 25.00

Adana Demirspor - 80.00