Süper Lig şampiyonluk oranları! Hangi takım favori? Fenerbahçe mi Galatasaray mı Beşiktaş mı?
Süper Lig'de 6. hafta ve 3. haftanın erteleme maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile makası açtı. Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? İşte, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluk oranları!
Süper Lig'de 6. hafta ve 3. haftanın erteleme maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile makası açtı. Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? İşte, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluk oranları haberimizde...
Süper Lig'de 6. hafta ve erteleme maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimaline verilen şans artarken sarı-lacivertlilerin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi. Şampiyonluk yolunda geriye düşen Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi.
Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları şu şekildedir:
- Fenerbahçe: 2.05
- Galatasaray: 2.25
- Beşiktaş: 8.00
Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi.
Adana Demirspor karşısında 4 gollü bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi ve siyah-beyazlıların şampiyonluğuna daha az olasılık verildi.