Süper Lig'de 6. hafta ve 3. haftanın erteleme maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile makası açtı. Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? İşte, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluk oranları!

Süper Lig şampiyonluk oranları! Hangi takım favori? Fenerbahçe mi Galatasaray mı Beşiktaş mı?

Süper Lig'de 6. hafta ve 3. haftanın erteleme maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Lider Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray ile makası açtı. Süper Lig şampiyonluk oranları kaç? İşte, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluk oranları haberimizde...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Süper Lig'de 6. hafta ve erteleme maçlarının sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimaline verilen şans artarken sarı-lacivertlilerin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi. Şampiyonluk yolunda geriye düşen Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi.

Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları şu şekildedir:

Fenerbahçe: 2.05

Galatasaray: 2.25

Beşiktaş: 8.00

FENERBAHÇE ARAYI AÇMAYA BAŞLADI

Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.40'tan 2.05'e düştü. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı ise 2.50'den 2.25'e indirildi.

BEŞİKTAŞ'IN UMUTLARI ERİYOR

Adana Demirspor karşısında 4 gollü bir mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın oranı ise 4.75'ten 8'e yükseltildi ve siyah-beyazlıların şampiyonluğuna daha az olasılık verildi.