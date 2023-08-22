Süper Lig şampiyonluk oranları! (GÜNCEL) 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları kaç?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galibiyetle Beşiktaş'ın ise beraberlikle kapattığı Süper Lig'in 2. haftasının sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Peki 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları kaç?

Süper Lig şampiyonluk oranları! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galibiyetle Beşiktaş'ın ise beraberlikle kapattığı Süper Lig'in 2. haftasının sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Peki 2023-2024 sezonu şampiyonluk oranları kaç? İşte, Süper Lig şampiyonluk oranları!

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Süper Lig'de 2. haftanın sonunda şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor'u deviren Galatasaray'ın oranı 2.65'ten 2.60'a çekildi. Samsunspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların arkasında 2.70'lik oranla şampiyonluğun 2. favorisi olarak gösterildi. Pendikspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın oranı ise 3.50 oldu.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE ÇEKİŞİYOR

Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.60'a çekildi ve şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösterildi. Samsunspor'u deviren Fenerbahçe'nin oranı ise 2.80'den 2.70'e düştü. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan sonra şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'IN ORANI YÜKSELTİLDİ

Sahasında Pendikspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın 3.25'lik oranı ise 3.50'ye yükseltildi. Deplasmanda Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor'un 12.00 olan oranı ise 15.00'e çıktı.