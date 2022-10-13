Süper Lig Şampiyonluk oranları açıklandı mı? Şampiyonluk oranları ne? 2022-23 Süper Lig Şampiyonluk oranları!
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Süper Lig şampiyonluk oranları! Süper Lig'te şampiyonluk mücadelesi son hızla devam ediyor. Şampiyonluk oranlarının açıklanmasıyla beraber futbolseverler ve taraftarlar Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranlarını araştırıyor. Süper Lig Şampiyonluk oranları açıklandı mı? Şampiyonluk oranları ne? 2022-23 Süper Lig Şampiyonluk oranları!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son hızla devam ediyor. Süper Lig'de maçları sıkı sıkıya takip eden futbolseverler şimdi ise şampiyonluk oranlarını araştırıyor. Süper Lig Şampiyonluk oranları açıklandı mı? Şampiyonluk oranları ne? 2022-23 Süper Lig Şampiyonluk oranları!
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI!
Adana Demirspor 25,00
Konyaspor 20,00
Başakşehir 8,00
Trabzonspor 5,00
Beşiktaş 4,25
Galatasaray 3,50
Fenerbahçe 3,00