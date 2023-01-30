Süper Lig'in 21. haftasının tamamlanmasının ardından yeni şampiyonluk oranları da güncellendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe dışında ilk kez favori olan Galatasaray bu haftada şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterildi. İşte, Süper Lig Şampiyonluk Oranları! 30 Ocak Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları nedir?

Süper Lig Şampiyonluk Oranları! Süper Lig'in 21. haftasının tamamlanmasının ardından yeni şampiyonluk oranları da güncellendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe dışında ilk kez favori olan Galatasaray bu haftada şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterildi. İşte, Süper Lig Şampiyonluk Oranları! 30 Ocak Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranları nedir? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Süper Lig'de 22. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları değişti. Güncellenen listede 1.80 ile Favori olan Galatasaray'a 1.70 oran verildi. Favoriliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin oranı ise 1.90'dan 1.95'e çıktı.

FENERBAHÇE KAZANMASINA RAĞMEN ORANI YÜKSELDİ

Süper Lig'in ilk 20 haftasında favori olarak gösterilen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ilk kez kaptırdığı favorilik koltuğunu bu hafta kazanmasına rağmen yine alamadı. Evinde 5-1'lik skorla geçtiği Kasımpaşa galibiyetinin ardıdan sarı-lacivertlilerin oranı düşmesi beklenirken yükseldi.

21.HAFTADA EZELİ RAKİPLER KAYIPSIZ İLERLEDİ

Lider Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0, Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 5-1, Beşiktaş ise Alanyaspor'u 3-0 yendi. Trabzonspor ise Hatayspor'a 2-1 yenildi. Başakşehir, teknik direktör değişikliğine giden Konyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.

İşte yeni şampiyonluk oranları;

• Galatasaray: 1.70

• Fenerbahçe: 1.95

• Beşiktaş: 7.00

• Başakşehir: 20.00

• Trabzonspor: 25.00

• Adana Demirspor: 80.00