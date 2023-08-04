Süper Lig şampiyonluk oranları 2023-2024! Süper Lig'de favori kim? Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig şampiyonluk oranları! Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala şampiyonluk oranları güncellendi. Peki Süper Lig şampiyonluk oranları ne? İşte 2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonluk oranları haberimizde...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

11 Ağustos'ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı. Yeni sezonda son şampiyon Galatasaray 2.65 ile favori gösterilirken, Fenerbahçe'nin oranı 2.80, Beşiktaş'ın ise 3.25 oldu.

SEZONU TRABZONSPOR AÇIYOR

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak. Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

YENİ SEZONDA FAVORİ GALATASARAY

İddaa'nın şampiyonluk oranlarına göre, yeni sezon öncesinde Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterildi. Fenerbahçe iki, Beşiktaş üç, Trabzonspor ise dört numaralı favori olarak açıklandı.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları: