Süper Lig şampiyonluk oranları 2022! Süper Lig güncel şampiyonluk oranları kaç? GS - FB - BJK - TS şampiyonluk oranları yüzde kaçtır?
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Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk oranları güncellendi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın galibiyetinden sonra GS'de güncelleme yapıldı. Peki, güncel şampiyonluk oranları kaçtır? Süper Lig yeni sezon güncel şampiyonluk oranları kaç? İşte tüm oranlar...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları revize edildi. 7. hafta maçları öncesi Fenerbahçe şampiyonluk yolundaki en güçlü aday olarak görülmeye devam etti. Peki, Süper Lig güncel şampiyonluk oranları kaç? GS - FB - BJK - TS şampiyonluk oranları yüzde kaçtır?
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?
Güncel şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe 3.15, Galatasaray 3.75, Beşiktaş 4.25, Trabzonspor 5.50, Başakşehir 7.00 aldı. Bu duruma göre Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi oldu. 2. sırada ise Galatasaray geliyor. Galatasaray bu hafta aldığı galibiyetle ve Trabzonspor ile Beşiktaş'ın mağlubiyetleri ile 2. sıraya yükseldi.
Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları şöyle:
- - Fenerbahçe: 3.15
- - Galatasaray: 3.75
- - Beşiktaş: 4.25
- - Trabzonspor: 5.50
- - Başakşehir: 7.00
- - Konyaspor: 15.00