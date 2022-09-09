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Süper lig puan durumu! 9 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 6. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 9 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 6. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 9 Eylül 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 6. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 6. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 6. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 6. hafta Süper lig fikstürü ve 6. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Beşiktaş 5410147713
2 Konyaspor 532060611
3 Fenerbahçe 5311156910
4 Başakşehir 431080810
5 Gaziantep FK 5311106410
6 Adana Demirspor 5311107310
7 Galatasaray 531142210
8 Trabzonspor 531165110
9 Kayserispor 520345-16
10 Antalyaspor 5203810-26
11 Giresunspor 520347-36
12 Kasımpaşa 5203311-86
13 Alanyaspor 512289-15
14 Karagümrük 411279-24
15 Sivasspor 503238-53
16 İstanbulspor 410317-63
17 Hatayspor 401325-31
18 Ümraniye 501437-41
19 Ankaragücü 401338-51

SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 6. hafta fikstürü:

6. Hafta Maçları
10 Eylül 2022 Cumartesi
Arabam.com Konyaspor
17.00
Atakaş Hatayspor
Fatih Karagümrük
20.00
Bıtexen Giresunspor
11 Eylül 2022 Pazar
Alanyaspor
00.00
Mke Ankaragücü
Sivasspor
17.00
İstanbulspor
Gaziantep Futbol Kulübü
20.00
Hangikredi Ümraniyespor
Kasımpaşa
20.00
Galatasaray
Kayserispor
20.00
Fraport Tav Antalyaspor
12 Eylül 2022 Pazartesi
Beşiktaş
19.00
Medipol Başakşehir Fk
Adana Demirspor
21.00
Trabzonspor
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