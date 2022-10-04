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Süper lig puan durumu! 4 Ekim 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 9. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 4 Ekim 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 9. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 4 Ekim 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 9. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 9. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 9. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 9. hafta Süper lig fikstürü ve 9. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Başakşehir 75201111017
2 Adana Demirspor 8521169717
3 Konyaspor 852192717
4 Galatasaray 852195417
5 Trabzonspor 85121311216
6 Beşiktaş 84311610615
7 Fenerbahçe 74212061414
8 Kayserispor 8404107312
9 Kasımpaşa 8404815-712
10 Gaziantep FK 83231311211
11 Alanyaspor 82331116-59
12 Giresunspor 722369-38
13 İstanbulspor 7223611-58
14 Karagümrük 7133912-36
15 Antalyaspor 7205814-66
16 Ankaragücü 7115713-64
17 Sivasspor 8044613-74
18 Hatayspor 7115411-74
19 Ümraniye 8026511-62

SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 9. hafta fikstürü:

9. Hafta Maçları
7 Ekim 2022 Cuma
Gaziantep Futbol Kulübü
20.00
Adana Demirspor
8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbulspor
14.30
Mke Ankaragücü
Fraport Tav Antalyaspor
17.00
Arabam.com Konyaspor
Bıtexen Giresunspor
20.00
Beşiktaş
9 Ekim 2022 Pazar
Atakaş Hatayspor
00.00
Alanyaspor
Hangikredi Ümraniyespor
14.30
Kayserispor
Fenerbahçe
20.00
Fatih Karagümrük
10 Ekim 2022 Pazartesi
Trabzonspor
20.00
Kasımpaşa
Medipol Başakşehir Fk
20.00
Sivasspor
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