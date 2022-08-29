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Süper lig puan durumu! 29 Ağustos 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 4. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 29 Ağustos 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 4. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 29 Ağustos 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 4. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 4. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 4. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 4. hafta Süper lig fikstürü ve 4. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Gaziantep FK 431094510
2 Adana Demirspor 43019639
3 Fenerbahçe 321013587
4 Başakşehir 32106067
5 Beşiktaş 32108447
6 Galatasaray 42112117
7 Trabzonspor 42115507
8 Kayserispor 42024316
9 Antalyaspor 42028806
10 Giresunspor 420246-26
11 Konyaspor 31204045
12 Alanyaspor 41218715
13 Karagümrük 310279-23
14 İstanbulspor 410317-63
15 Kasımpaşa 4103111-103
16 Sivasspor 302125-32
17 Ümraniye 401336-31
18 Ankaragücü 301215-41
19 Hatayspor 300314-30

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 4. hafta fikstürü:

4. Hafta Maçları
26 Ağustos 2022 Cuma
Gaziantep Futbol Kulübü
21.00
Fraport Tav Antalyaspor
27 Ağustos 2022 Cumartesi
Fatih Karagümrük
19.15
Mke Ankaragücü
Adana Demirspor
21.45
Hangikredi Ümraniyespor
28 Ağustos 2022 Pazar
Alanyaspor
00.00
İstanbulspor
Kasımpaşa
19.15
Atakaş Hatayspor
Kayserispor
19.15
Bıtexen Giresunspor
Trabzonspor
21.45
Galatasaray
29 Ağustos 2022 Pazartesi
Arabam.com Konyaspor
19.15
Fenerbahçe
Beşiktaş
21.45
Sivasspor
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