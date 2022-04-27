Süper lig puan durumu! 27 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 35. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 35. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 35. hafta Süper lig fikstürü ve 35. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 34 22 10 2 63 29 34 76 2 Fenerbahçe 34 19 8 7 64 35 29 65 3 Konyaspor 34 19 7 8 59 38 21 64 4 Başakşehir 34 17 6 11 49 32 17 57 5 Adana Demirspor 34 14 10 10 50 40 10 52 6 Alanyaspor 34 15 7 12 59 56 3 52 7 Beşiktaş 34 13 12 9 49 44 5 51 8 Antalyaspor 34 14 9 11 44 40 4 51 9 Karagümrük 34 14 8 12 42 49 -7 50 10 Hatayspor 34 14 7 13 50 54 -4 49 11 Kasımpaşa 34 13 8 13 56 47 9 47 12 Galatasaray 34 13 8 13 45 47 -2 47 13 Sivasspor 34 11 12 11 44 43 1 45 14 Kayserispor 34 11 10 13 47 55 -8 43 15 Gaziantep FK 34 11 9 14 43 49 -6 42 16 Giresunspor 34 11 7 16 36 41 -5 40 17 Altay 34 8 6 20 34 50 -16 30 18 Rizespor 34 8 6 20 33 65 -32 30 19 Göztepe 34 7 7 20 38 58 -20 28 20 Ö.K Yeni Malatya 34 5 5 24 25 58 -33 20

SÜPER LİG 35. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 35. hafta fikstürü: