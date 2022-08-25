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Süper lig puan durumu! 25 Ağustos 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 4. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 25 Ağustos 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 4. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 25 Ağustos 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 4. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 4. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 4. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 4. hafta Süper lig fikstürü ve 4. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Fenerbahçe 321013587
2 Başakşehir 32106067
3 Beşiktaş 32108447
4 Gaziantep FK 32104227
5 Antalyaspor 32016336
6 Adana Demirspor 32018626
7 Giresunspor 32014316
8 Galatasaray 32012116
9 Trabzonspor 32015506
10 Konyaspor 31204045
11 Alanyaspor 31208625
12 Kayserispor 310213-23
13 Sivasspor 302125-32
14 Ankaragücü 201101-11
15 Ümraniye 301235-21
16 Hatayspor 200213-20
17 Karagümrük 200238-50
18 İstanbulspor 300307-70
19 Kasımpaşa 3003011-110

SÜPER LİG 4. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 4. hafta fikstürü:

4. Hafta Maçları
26 Ağustos 2022 Cuma
Gaziantep Futbol Kulübü
21.00
Fraport Tav Antalyaspor
27 Ağustos 2022 Cumartesi
Fatih Karagümrük
19.15
Mke Ankaragücü
Adana Demirspor
21.45
Hangikredi Ümraniyespor
28 Ağustos 2022 Pazar
Alanyaspor
00.00
İstanbulspor
Kasımpaşa
19.15
Atakaş Hatayspor
Kayserispor
19.15
Bıtexen Giresunspor
Trabzonspor
21.45
Galatasaray
29 Ağustos 2022 Pazartesi
Arabam.com Konyaspor
19.15
Fenerbahçe
Beşiktaş
21.45
Sivasspor
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