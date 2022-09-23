Süper lig puan durumu! 23 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 8. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 23 Eylül 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 8. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 8. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 8. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 8. hafta Süper lig fikstürü ve 8. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Adana Demirspor 7 5 1 1 16 9 7 16 2 Galatasaray 7 5 1 1 9 5 4 16 3 Başakşehir 6 4 2 0 9 0 9 14 4 Beşiktaş 7 4 2 1 16 10 6 14 5 Konyaspor 7 4 2 1 8 2 6 14 6 Fenerbahçe 6 4 1 1 20 6 14 13 7 Trabzonspor 7 4 1 2 11 10 1 13 8 Kayserispor 7 4 0 3 9 5 4 12 9 Gaziantep FK 7 3 2 2 13 10 3 11 10 Kasımpaşa 7 3 0 4 7 15 -8 9 11 Alanyaspor 7 2 2 3 10 15 -5 8 12 Giresunspor 6 2 1 3 5 8 -3 7 13 Karagümrük 6 1 3 2 8 10 -2 6 14 Antalyaspor 7 2 0 5 8 14 -6 6 15 İstanbulspor 6 1 2 3 4 10 -6 5 16 Ankaragücü 6 1 1 4 6 11 -5 4 17 Sivasspor 7 0 4 3 5 11 -6 4 18 Ümraniye 7 0 2 5 5 10 -5 2 19 Hatayspor 6 0 1 5 2 10 -8 1

SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 8. hafta fikstürü: