Süper lig puan durumu! 22 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 34. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 22 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 34. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 22 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 34. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 22 Nisan 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 34. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 34. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 34. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 34. hafta Süper lig fikstürü ve 34. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1Trabzonspor332110260283273
2Fenerbahçe33188758352362
3Konyaspor33187856362061
4Başakşehir331661146321454
5Adana Demirspor331410949371252
6Alanyaspor33157115955452
7Beşiktaş33131284941851
8Antalyaspor33148114339450
9Hatayspor33147125051-149
10Karagümrük33138124048-847
11Kasımpaşa33128135347644
12Sivasspor331012114343042
13Kayserispor33119134654-842
14Galatasaray32118134247-541
15Gaziantep FK33118144248-641
16Giresunspor33117153539-440
17Altay3386193449-1530
18Rizespor3386193359-2630
19Göztepe3376203757-2027
20Ö.K Yeni Malatya3255222353-3020

SÜPER LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 34. hafta fikstürü:

34. Hafta Maçları
22 Nisan 2022 Cuma
Çaykur Rizespor
20.30
Fenerbahçe
23 Nisan 2022 Cumartesi
Gaziantep Futbol Kulübü
16.00
Göztepe
Fatih Karagümrük
16.00
Giresunspor
Adana Demirspor
20.30
Trabzonspor
24 Nisan 2022 Pazar
Medipol Başakşehir Fk
16.00
Atakaş Hatayspor
Yeni Malatyaspor
16.00
İttifak Holding Konyaspor
Altay
20.30
Galatasaray
Fraport Tav Antalyaspor
20.30
Kayserispor
25 Nisan 2022 Pazartesi
Sivasspor
20.30
Alanyaspor
Beşiktaş
20.30
Kasımpaşa

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