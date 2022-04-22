Süper lig puan durumu! 22 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 34. hafta Süper lig fikstürü
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Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 22 Nisan 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 34. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 34. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…
Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 34. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 34. hafta Süper lig fikstürü ve 34. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:
Süper Lig
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Trabzonspor
|33
|21
|10
|2
|60
|28
|32
|73
|2
|Fenerbahçe
|33
|18
|8
|7
|58
|35
|23
|62
|3
|Konyaspor
|33
|18
|7
|8
|56
|36
|20
|61
|4
|Başakşehir
|33
|16
|6
|11
|46
|32
|14
|54
|5
|Adana Demirspor
|33
|14
|10
|9
|49
|37
|12
|52
|6
|Alanyaspor
|33
|15
|7
|11
|59
|55
|4
|52
|7
|Beşiktaş
|33
|13
|12
|8
|49
|41
|8
|51
|8
|Antalyaspor
|33
|14
|8
|11
|43
|39
|4
|50
|9
|Hatayspor
|33
|14
|7
|12
|50
|51
|-1
|49
|10
|Karagümrük
|33
|13
|8
|12
|40
|48
|-8
|47
|11
|Kasımpaşa
|33
|12
|8
|13
|53
|47
|6
|44
|12
|Sivasspor
|33
|10
|12
|11
|43
|43
|0
|42
|13
|Kayserispor
|33
|11
|9
|13
|46
|54
|-8
|42
|14
|Galatasaray
|32
|11
|8
|13
|42
|47
|-5
|41
|15
|Gaziantep FK
|33
|11
|8
|14
|42
|48
|-6
|41
|16
|Giresunspor
|33
|11
|7
|15
|35
|39
|-4
|40
|17
|Altay
|33
|8
|6
|19
|34
|49
|-15
|30
|18
|Rizespor
|33
|8
|6
|19
|33
|59
|-26
|30
|19
|Göztepe
|33
|7
|6
|20
|37
|57
|-20
|27
|20
|Ö.K Yeni Malatya
|32
|5
|5
|22
|23
|53
|-30
|20
SÜPER LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 34. hafta fikstürü:
34. Hafta Maçları
22 Nisan 2022 Cuma
23 Nisan 2022 Cumartesi
24 Nisan 2022 Pazar
Altay
20.30Galatasaray
25 Nisan 2022 Pazartesi
Sivasspor
20.30Alanyaspor
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