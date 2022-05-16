Süper lig puan durumu! 16 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 16 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 16 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 16 Mayıs 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 37. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 37. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve 37. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Trabzonspor 372312268333581
2 Fenerbahçe 372010768383070
3 Konyaspor 372071065442167
4 Başakşehir 371881153351862
5 Alanyaspor 37187126658861
6 Beşiktaş 37151395547858
7 Antalyaspor 371610115346758
8 Karagümrük 37169124751-457
9 Adana Demirspor 361410125144752
10 Kasımpaşa 37148156355850
11 Hatayspor 37148155259-750
12 Sivasspor 361212124848048
13 Galatasaray 36139144750-348
14 Kayserispor 371211145359-647
15 Giresunspor 37129164043-345
16 Gaziantep FK 371110164656-1043
17 Rizespor 36106204367-2436
18 Altay 3797213753-1634
19 Göztepe 3777234070-3028
20 Ö.K Yeni Malatya 3755272766-3920

SÜPER LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 37. hafta fikstürü:

37. Hafta Maçları
14 Mayıs 2022 Cumartesi
Kayserispor
19.00
Yeni Malatyaspor
15 Mayıs 2022 Pazar
Göztepe
16.00
Beşiktaş
Trabzonspor
16.00
Altay
İttifak Holding Konyaspor
19.00
Atakaş Hatayspor
Giresunspor
19.00
Medipol Başakşehir Fk
Alanyaspor
19.00
Gaziantep Futbol Kulübü
Fenerbahçe
19.00
Fatih Karagümrük
Kasımpaşa
19.00
Fraport Tav Antalyaspor
16 Mayıs 2022 Pazartesi
Çaykur Rizespor
20.00
Sivasspor
Galatasaray
20.00
Adana Demirspor

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