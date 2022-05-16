Süper lig puan durumu! 16 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 37. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve 37. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 37 23 12 2 68 33 35 81 2 Fenerbahçe 37 20 10 7 68 38 30 70 3 Konyaspor 37 20 7 10 65 44 21 67 4 Başakşehir 37 18 8 11 53 35 18 62 5 Alanyaspor 37 18 7 12 66 58 8 61 6 Beşiktaş 37 15 13 9 55 47 8 58 7 Antalyaspor 37 16 10 11 53 46 7 58 8 Karagümrük 37 16 9 12 47 51 -4 57 9 Adana Demirspor 36 14 10 12 51 44 7 52 10 Kasımpaşa 37 14 8 15 63 55 8 50 11 Hatayspor 37 14 8 15 52 59 -7 50 12 Sivasspor 36 12 12 12 48 48 0 48 13 Galatasaray 36 13 9 14 47 50 -3 48 14 Kayserispor 37 12 11 14 53 59 -6 47 15 Giresunspor 37 12 9 16 40 43 -3 45 16 Gaziantep FK 37 11 10 16 46 56 -10 43 17 Rizespor 36 10 6 20 43 67 -24 36 18 Altay 37 9 7 21 37 53 -16 34 19 Göztepe 37 7 7 23 40 70 -30 28 20 Ö.K Yeni Malatya 37 5 5 27 27 66 -39 20

SÜPER LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 37. hafta fikstürü: