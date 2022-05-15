Süper lig puan durumu! 15 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 15 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 15 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 37. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 15 Mayıs 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 37. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 37. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 37. hafta Süper lig fikstürü ve 37. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Trabzonspor 362212266323478
2 Fenerbahçe 36209768383069
3 Konyaspor 361971062431964
4 Başakşehir 361871152341861
5 Alanyaspor 36177126358558
6 Karagümrük 36168124751-456
7 Beşiktaş 36141395347655
8 Antalyaspor 361510114944555
9 Adana Demirspor 361410125144752
10 Kasımpaşa 361481461511050
11 Hatayspor 36148145156-550
12 Sivasspor 361212124848048
13 Galatasaray 36139144750-348
14 Kayserispor 371211145359-647
15 Giresunspor 36128163942-344
16 Gaziantep FK 361110154653-743
17 Rizespor 36106204367-2436
18 Altay 3697203651-1534
19 Göztepe 3677224068-2828
20 Ö.K Yeni Malatya 3755272766-3920

SÜPER LİG 37. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 37. hafta fikstürü:

37. Hafta Maçları
14 Mayıs 2022 Cumartesi
Kayserispor
19.00
Yeni Malatyaspor
15 Mayıs 2022 Pazar
Göztepe
16.00
Beşiktaş
Trabzonspor
16.00
Altay
İttifak Holding Konyaspor
19.00
Atakaş Hatayspor
Giresunspor
19.00
Medipol Başakşehir Fk
Alanyaspor
19.00
Gaziantep Futbol Kulübü
Fenerbahçe
19.00
Fatih Karagümrük
Kasımpaşa
19.00
Fraport Tav Antalyaspor
16 Mayıs 2022 Pazartesi
Çaykur Rizespor
20.00
Sivasspor
Galatasaray
20.00
Adana Demirspor

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