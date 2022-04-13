Süper lig puan durumu! 13 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 33. hafta Süper lig fikstürü - Haberler

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Süper lig puan durumu! 13 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 33. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 13 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 33. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 13 Nisan 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 33. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 33. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 33. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 33. hafta Süper lig fikstürü ve 33. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Trabzonspor 32219259273272
2 Fenerbahçe 32178756352159
3 Konyaspor 32177852351758
4 Başakşehir 321651145311453
5 Adana Demirspor 321410849331652
6 Alanyaspor 32157105852652
7 Beşiktaş 32131184941850
8 Hatayspor 32146124950-148
9 Antalyaspor 32138114038247
10 Karagümrük 32137123947-846
11 Kasımpaşa 32118134947241
12 Sivasspor 321011114242041
13 Gaziantep FK 32118134144-341
14 Galatasaray 32118134247-541
15 Kayserispor 32118134553-841
16 Giresunspor 32116153539-439
17 Altay 3285193348-1529
18 Rizespor 3285193258-2629
19 Göztepe 3276193755-1827
20 Ö.K Yeni Malatya 3255222353-3020

SÜPER LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 33. hafta fikstürü:

33. Hafta Maçları
15 Nisan 2022 Cuma
Trabzonspor
20.30
Fatih Karagümrük
Kayserispor
20.30
Çaykur Rizespor
16 Nisan 2022 Cumartesi
Atakaş Hatayspor
13.30
Sivasspor
Altay
16.00
Medipol Başakşehir Fk
Alanyaspor
16.00
Fraport Tav Antalyaspor
Fenerbahçe
20.30
Göztepe
17 Nisan 2022 Pazar
İttifak Holding Konyaspor
13.30
Gaziantep Futbol Kulübü
Kasımpaşa
16.00
Adana Demirspor
Giresunspor
20.30
Beşiktaş
18 Nisan 2022 Pazartesi
Galatasaray
20.30
Yeni Malatyaspor

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