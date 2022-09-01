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Süper lig puan durumu! 1 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 5. hafta Süper lig fikstürü

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Süper lig puan durumu! 1 Eylül 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 5. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 1 Eylül 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 5. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 5. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 5. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 5. hafta Süper lig fikstürü ve 5. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1 Beşiktaş 4310115610
2 Gaziantep FK 431094510
3 Adana Demirspor 43019639
4 Konyaspor 42205058
5 Fenerbahçe 421113677
6 Başakşehir 32106067
7 Galatasaray 42112117
8 Trabzonspor 42115507
9 Kayserispor 42024316
10 Antalyaspor 42028806
11 Giresunspor 420246-26
12 Alanyaspor 41218715
13 Karagümrük 310279-23
14 İstanbulspor 410317-63
15 Kasımpaşa 4103111-103
16 Sivasspor 402238-52
17 Ümraniye 401336-31
18 Ankaragücü 301215-41
19 Hatayspor 300314-30

SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 5. hafta fikstürü:

5. Hafta Maçları
2 Eylül 2022 Cuma
Hangikredi Ümraniyespor
21.00
Trabzonspor
3 Eylül 2022 Cumartesi
Sivasspor
19.15
Fatih Karagümrük
Fenerbahçe
21.45
Kayserispor
Bıtexen Giresunspor
21.45
Arabam.com Konyaspor
4 Eylül 2022 Pazar
Medipol Başakşehir Fk
00.00
Alanyaspor
Atakaş Hatayspor
19.15
Adana Demirspor
Fraport Tav Antalyaspor
21.45
Kasımpaşa
Mke Ankaragücü
21.45
Beşiktaş
5 Eylül 2022 Pazartesi
Galatasaray
21.00
Gaziantep Futbol Kulübü
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 1 Eylül 2022 Bugün kimlerin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 1 Eylül 2022 Bugün kimlerin maçı var? Kocaeli haber... Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacakKocaeli haber... Futbolcu kızlar kozlarını Gölcük'te paylaşacak
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