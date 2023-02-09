Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 şiddetindeki depremin ardından ligleri 1 hafta ertelemişti. TFF ve Kulüpler Birliği, kararı tartışmak için yeniden bir araya geldi. Liglerin yeni erteleme tarihi duyuruldu. Peki, Süper Lig ne zamana kadar ertelendi 2023? Lig maçları ne zaman başlayacak? Lig maçları hangi gün başlıyor? Ligler bu sezon iptal olacak mı? İşte detaylar...

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle lig maçları 1 hafta ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararında değişikliğe gitti. Peki, Süper Lig ne zamana kadar ertelendi 2023? Lig maçları ne zaman başlayacak? Lig maçları hangi gün başlıyor? Ligler bu sezon iptal olacak mı? Ayrıntılar sizlerle...

SÜPER LİG NE ZAMANA KADAR ERTELENDİ 2023?

Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle lig maçları 1 hafta ertelenmişti. Türkiye Futbol Federasyonu bu kararında değişikliğe gitti. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık." dedi. Büyükekşi, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın çekilmesi halinde ligin seneye 20 takımla oynanacağını ifade etti.

TFF Başkanı Büyükekşi, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi : "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık" açıklamasında bulundu.

LİGDE TAKIM SAYISI DÜŞECEK Mİ?

Depremde ağır kayıplar veren Hatayspor ve Gaziantep FK'nın durumu sebebiyle ligin 17 takımla oynanabileceğini ifade eden Büyükekşi, "Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Hatayspor ve Gaziantep FK'nın lige devam etmemesi halinde, "Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek" şeklinde değişiklik yapılacağını ifade etti.