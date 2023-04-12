Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ile ilgili sorular araştırılırken en çok arananlar arasında Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? soruları yer aldı. İşte Süper Lig başlangıç tarihi!

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Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusunu Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonunun takvimini açıklanmasıyla beraber merak edildi. Kupa heyecanının son hızla devam ettiği Süper Lig'in yeni sezon tarihi merak edildi. Futbolseverler Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu,Süper Lig'de yeni sezonunun takvimini açıklandı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 19 Mayıs 2024 tarihinde de bitecek.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

1. LİG DE AYNI TARİHTE

Süper Lig gibi TFF 1. Lig de 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecek.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir."