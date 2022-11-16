Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Süper Lig'i sıkı sıkıya takip ediyor. Her hafta oynanan kritik maçlar ise futbolseverleri ekranlara kilitliyor. Şimdi ise Süper Lig maçlarının olmaması sebebiyle arama motorlarında Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman başlıyor? soruları aratılıyor. İşte tüm merak edilenler...

Süper Lig ne zaman başlıyor?sorusu gündemde yer alıyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızıyla devam ediyor. Heyecanla takip edilen Süper Lig'de maçların olmaması ise futbolseverlerin merak konusu oldu. Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı aranıyor. İşte detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig maçlarında 15. hafta maçları 24 Aralık'ta oynanmaya başlayacak.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI!

Corendon Alanyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0

MKE Ankaragücü: 1 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2

Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 2

Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7

Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep FK: 3

İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1

Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2

BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ- ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş- Antalyaspor maçının ne zaman oynanacağı TFF tarafından henüz belirtilmedi.