SÜPER LİG ne zaman başlıyor? Maçlar ne zaman başlayacak 2024-25
Türkiye Futbol Federasyonu'nun en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in başlangıç tarihi ve ilk maçının hangisi olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Futbolseverler, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve hangi maçla start alacağını merakla bekliyorlar.
Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 202- 2025 sezonu Trendyol Süper Lig karşılaşmaları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 11 Temmuz'da fikstür kura çekimi gerçekleştirilen Süper Lig 9 Ağustos'ta oynanacak olan ilk maç ile başlayacak. Peki, TFF Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman, hangi maç ile başlayacak?
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni sezon Süper Lig maçları 9,10,11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak mücadelelerle başlayacak.