Süper Lig ne zaman başlıyor? Ligler ne zaman başlıyor 2023? Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ligler ne zaman başlıyor 2023 merak ediliyor. 2021-2022 sezonunun sona ermesinin ardından futbolseverler gözlerini yeni sezona yani 2022-2023 sezonuna çevirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Peki, Ligler ne zaman başlıyor 2023? Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig'te yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig ve diğer profesyonel liglerin başlama ve bitiş tarihlerine ilişkin açıklaması:

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.