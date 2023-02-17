Süper Lig ne zaman başlıyor? Deprem sonrası lig maçları ne zaman yapılacak?

Deprem nedeniyle lig maçları ileri bir tarihe ertelenmişti. Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Deprem sonrası lig maçları ne zaman yapılacak?