Süper Lig ne zaman başlıyor? Ara transfer dönemi ne zaman?

2022 FİFA Dünya Kupası nedeniyle Türkiye ve Dünyada Liglere ara verildi. Futbol severler Spor Toto Süper Ligin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper lig ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

Spor Toto Süper ligde 2022-2023 sezonuna 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle bir süreliğine ara verildi. Kıran kırana gecen şampiyonluk yarışın ne zaman yeniden başlı cağı gündem oldu. Futbol severler Süper Lig ne zaman başlayacak, Ara Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Ara Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak ancak haftanın maçlarının hangi günlerde oynanacağı henüz Türkiye Futbol Federasyonu açıklanmadı.

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

SÜPER LİG 15. HAFTA MAÇLARI

Antalyaspor - Ankaragücü

Ümraniye - Başakşehir

Galatasaray - İstanbulspor

Hatayspor - Giresunspor

Trabzonspor - Fenerbahçe

Gaziantep FK - Beşiktaş

Adana Demir - F.Karagümrük

Kasımpaşa - Sivasspor

Konyaspor - Alanyaspor