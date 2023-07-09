Süper lig ne zaman başlıyor 2024? Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ligin ardından vatandaşlar tarafından merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Süper lig ne zaman başlıyor 2024? Süper lig yeni sezon ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Süper Lig 2023-24 sezonu ne zaman başlıyor?

Galatasaray'ın şampiyonluğu ile biten lig sonrası Süper lig ne zaman başlıyor 2024? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Süper lig ne zaman başlıyor 2024? Süper lig yeni sezon ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Süper Lig 2023-24 sezonu ne zaman başlıyor? İşte Süper lig 2023 başlangıç ve bitiş tarihi hakkında merak edilenler!

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos tarihinde oynanacak olan maçlar ile başlayacaktır.

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.