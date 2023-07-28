Süper lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig ilk maç ne zaman, hangi tarihte? 2023-2024 Süper Lig hangi tarihte başlıyor?
Gündem Haberleri
Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren süper lig sonrasında gözler 2023-2024 Süper Lige çevrildi. Süper lig ne zaman başlıyor? Sorusu bu nedenle merak edildi ve araştırıldı. Peki, Süper lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig ilk maç ne zaman, hangi tarihte? 2023-2024 Süper Lig hangi tarihte başlıyor?
Süper lig ne zaman başlıyor? Sorusu, yaklaşan karşılaşmalar ile birlikte gündemde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun bitmesinin ardından gözler Süper Lig'in başlayacağı tarihe çevrildi. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk yarı fikstürlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Süper lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig ilk maç ne zaman, hangi tarihte? 2023-2024 Süper Lig hangi tarihte başlıyor?
Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.
Süper Lig'de oynanacak olan ilk hafta maçları şu şekilde;
Kayserispor - Galatasaray
Pendikspor - Hatayspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Alanyaspor - Başakşehir
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Trabzonspor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Sivasspor - Samsunspor
Konyaspor - İstanbulspor
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.