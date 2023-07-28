Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sona eren süper lig sonrasında gözler 2023-2024 Süper Lige çevrildi. Süper lig ne zaman başlıyor? Sorusu bu nedenle merak edildi ve araştırıldı. Peki, Süper lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig ilk maç ne zaman, hangi tarihte? 2023-2024 Süper Lig hangi tarihte başlıyor?

Süper lig ne zaman başlıyor? Sorusu, yaklaşan karşılaşmalar ile birlikte gündemde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunun bitmesinin ardından gözler Süper Lig'in başlayacağı tarihe çevrildi. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk yarı fikstürlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Süper lig ne zaman başlıyor? 2023-2024 Süper Lig ilk maç ne zaman, hangi tarihte? 2023-2024 Süper Lig hangi tarihte başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de oynanacak olan ilk hafta maçları şu şekilde;

Kayserispor - Galatasaray

Pendikspor - Hatayspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Alanyaspor - Başakşehir

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Trabzonspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Sivasspor - Samsunspor

Konyaspor - İstanbulspor

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır.