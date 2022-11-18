Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Süper lig karşılaşmalarının ne zaman başlayacağını merak eden birçok kişi Süper lig ne zaman başlayacak? Sorusunu araştırıyor. Süper lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Sorusu son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Peki, Süper lig ne zaman başlayacak? Süper lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Karşılaşmaları ile nefes kesen ve birçok futbolseveri heyecana boğan Süper ligin ne zaman başlayacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Bu haberimizce birçok kişi tarafından merak edilen Süper lig ne zaman başlayacak? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Süper lig ne zaman başlayacak? Süper lig ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya kupası nedeniyle ara verilen süper lig maçlarına 25 Aralık 2022 tarihi haftasında kaldığı yerden devam edecek. 15. Hafta da yapılacak olan karşılaşmalar ise şu şekilde;