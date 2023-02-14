Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar ne zaman başlıyor?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük yıkım yaşanırken, üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Peki, hangi üniversiteler açılacak?

Depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı ülke genelinde olağanüstü durumlar yaşanıyor. Üniversitelerde eğitime online ortamda devam edilirken hangi üniversiteler açılacak merak edildi. Peki, hangi üniversiteler açılacak? İşte, detaylar…

HANGİ ÜNİVERSİTELER AÇILACAK?