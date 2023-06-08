Süper Lig ne zaman başlayacak 2024?
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Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Peki, 2023-24 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 66. sezonudur. 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak maçlar 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir.
Ligde sezonun son gününde Beşiktaş, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor da deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak 2024?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?
2023-24 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 66. sezonudur. 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak maçlar 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir.