Süper Lig ne zaman başlayacak 2024?

Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezonu 13. bitirerek tarihinin en kötü performansını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bitime 2 maç kala şampiyonluğunu ilan etti. Peki, 2023-24 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 66. sezonudur. 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak maçlar 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecektir.