Futbolseverlerin merak ettiği konular arasında Süper Lig'de yabancı hakemlerin görev alıp almayacağı oldu. Arama motorlarında Süper Lig maçlarını yabancı hakemler mi yönetecek? Türkiye'de yabancı VAR hakemleri mi olacak? Süper Lig yabancı hakem var mı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Süper Lig maçlarını yabancı hakemler mi yönetecek? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de yabancı hakem dönemi başlıyor. Dünya Kupası'nın ardından Türkiye'de yabancı VAR hakemleri göreve başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

SÜPER LİG MAÇLARINI YABANCI HAKEMLER Mİ YÖNETECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu yabancı hakem için düğmeye bastı. Ajansspor'un haberine göre Dünya Kupası'ndan sonra Spor Toto Süper Lig'de yabancı VAR hakem dönemi resmen başlayacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz hafta düzenlediği toplantının da ana gündem maddesi 'Süper Lig'de yabancı VAR hakemi' oldu. Kulüpler Birliği'nde büyük bir çoğunluk 'Yabancı VAR hakemi' için onay verdi. Süper Lig'de Dünya Kupası'nın ardından yabancı VAR hakemi kullanılacak. Süreç uzarsa ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemi dönemi başlayacak.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Suudi Arabistan'da ve Yunanistan'da bu uygulama yapılıyor. 5-6 tane hakem eksiğimiz var. Yabancı hakemlerle bu açığımızı kapatacağız" açıklamasını yapmıştı.