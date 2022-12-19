TOD ücretsiz süper lig paketi! Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig'te 15. hafta başlıyor. Süper Lig maçlarının TOD'da yayınlanacağı haberi üzerine futbolseverler Süper Lig maçları ücretsiz mi yayınlanacak? Ücretsiz Süper Lig Paketi'ni merak ettiler. İşte detaylar...

SÜPER LİG MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig 23-24-25 Aralık tarihlerinde TOD platformu üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak.

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TOD TV NEDİR?

TOD, beIN Media Group tarafından kullanıcılara sunulan bir dijital içerik platformudur. Netflix, Disney Plus ve HBO Max gibi platformlara rakip olarak sunulan TOD hakkında paylaşılan bilgiler şu şekildedir:

TOD nedir?

"TOD; yeni nesil izleme deneyimi yaşayabileceğin bir platform! Taahhüt ve kurulum olmadan hemen izlemeye başla!"

TOD'a nasıl üye olabilirim?

"Spor ve Eğlence paketlerinden sana en uygun olanı seç, paketini kolayca satın al ve hemen izlemeye başla!"

TOD'da ne izleyebilirim?

"Spor Toto Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğini, 1000'lerce dizi, film ve belgeseli, 100'lerce Canlı TV kanalını izleyebilirsin!"

Ücretsiz Süper Lig Paketi ile hangi cihazlardan izleme yapabilirim?

"Ücretsiz Süper Lig paketiniz ile web, cep, tablet, smart tv, apple tv ve android tv'lerde izleme yapabilirsiniz."