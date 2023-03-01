Süper Lig maçları nerede yayınlanacak? Spor Toto Süper Lig maçları ücretsiz mi?
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı. Kasapoğlu'nun açıklamasının ardından Süper Lig maçlarının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Süper Lig maçları nereden, nasıl izlenir? Spor Toto Süper Lig maçları ücretsiz mi? İşte detaylar...
TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaoğlu'nun açıklamasının ardından maçların nereden izleneceği merak konusu oldu. Peki, Süper Lig maçları nereden, nasıl izlenir? Spor Toto Süper Lig maçları ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...
Omuz Omuza" Kampanyası 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'da başlayacak. A Spor, beIN Sports, Spor Smart, sportstv, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8'in ortak canlı yayınla bugün başlayacak.