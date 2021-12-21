Süper Lig maçları neden hafta içi oynanıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları bu hafta neden hafta içi oynandı? Güncel maç takvimi!
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Süper Lig'in 18. haftası bugün başlayan maçlarla devam ediyor. Maçlar bugün Salı günü oynanmaya başlandı. Normalde Süper Lig maçları hafta sonu oynanıyor. Fakat bu hafta hafta içi oynandı. Bunun ardından futbol severler, Süper Lig maçları neden hafta içi oynanıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları bu hafta neden hafta içi oynandı? Güncel maç takvimi nedir? merak etti. İşte bilgiler...
Süper Lig'de maçlar neden hafta içi oynanıyor? merak edildi. Peki, Süper Lig maçları neden hafta içi oynanıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları bu hafta neden hafta içi oynandı? Güncel TFF maç takvimi!
21-22-23 ARALIK LİGLERDE HAFTANIN PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Aralık'ta, 19. hafta karşılaşmaları 25, 26 ve 27 Aralık'ta, Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor-BB Erzurum 14. hafta erteleme maçı 22 Aralık'ta, 19. hafta karşılaşmaları 24, 25 ve 26 Aralık'ta, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 19. hafta karşılaşmaları 25 ve 26 Aralık'ta, TFF 3. Lig 2. Grup 19. hafta karşılaşmaları ise 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak.
- FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1-1 KASIMPAŞA A.Ş.
- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3-1 GZT GİRESUNSPOR
- ALTAY 1-2 TRABZONSPOR A.Ş.
- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2-0 GALATASARAY A.Ş.
- ATAKAŞ HATAYSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
- DEMİR GRUP SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE A.Ş.
- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
- BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
SÜPER LİG'DE MAÇLAR NEDEN HAFTA İÇİ OYNANIYOR?
Süper Lig'de geçtiğimiz yıllar 18 takım vardı. Yapılan değişiklikle takım sayısı 20'ye çıkartılmıştı. Aslında geçen sezon 21 di sonra 20'ye düşürüldü. İşte bundan dolayı bazen maç takviminde sıkışıklık olabiliyor. Bundan dolayı da bazen maçlar hafta içi oynanıyor.