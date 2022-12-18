2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından liglere verilen aranın da sonuna gelinmiş oldu. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Ligler ne zaman başlayacak? En yakın süper Lig maçı tarihi ne zaman?

Süper Lig maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından liglere verilen aranın da sonuna gelinmiş oldu. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Ligler ne zaman başlayacak? En yakın süper Lig maçı tarihi ne zaman? İşte detaylar...

SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'te maçlar 23 Aralık Cuma günü kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası arasının ardından yapılacak 15. haftanın maç programı şu şekilde:

Süper Lig maç programı

15. haftanın açılış maçları Antalyaspor - Ankaragücü ve Ümraniyespor - Başakşehir arasında oynanacaktır.