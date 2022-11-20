Süper Lig maçları ne zaman başlayacak 2022? Dünya Kupası arası ne zaman bitecek? Dünya Kupası sonrası ligler hangi tarihte başlayacak?

Süper Lig başta olmak üzere diğer tüm ligler Dünya Kupası nedeniyle 1 aylık araya gitti. Futbol severler liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak 2022? Dünya Kupası arası ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Dünya Kupası maçlarından sonra Süper Lig maçları Aralık ayının kaçınca olacak? Lig maçları ne zaman başlıyor? Dünya Kupası arası kaç gün sürecek? Dünya Kupası arası ne zaman bitecek?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de ise sezon Dünya Kupası arasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.