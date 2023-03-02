Spor toto Süper ligde futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler ise deprem nedeniyle lige verilen iki haftalık aranın ardından yeniden takımlarıyla buluşacak. Maçları detayları taraftalar tarafından araştırılıyor. Peki, Süper lig maçları hangi kanaldan yayınlanacak? Süper ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek iki haftanın şifresiz olarak yayınlanacağı açıkladı. Açıklamanın ardından Süper ligde maçların hangi kanaldan yayınlanacağı ve müsabaka bilgileri futbolseverler tarafından araştırmaya başlandı. Peki, Süper lig maçları hangi kanaldan yayınlanacak? Süper ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler kimler? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig maçları canlı olarak beIN Sports kanalında canlı ve şifreli olarak aktarılıyor. 3-13 Mart tarihleri arasındaki futbol müsabakaları şifresiz ve herkese açık hale getirilecek. Maçların beIN Sports Haber kanalından ve beIN Sports 1 den naklen ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniliyor.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER KİMLER?

Spor Toto Süper ligde haftanın müsabakalarında görev yapacak hakemler ve Süper ligin 24.Haftasının maç programı şu şekilde:

3 MART CUMA

20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 MART CUMARTESİ

13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 MART PAZAR

16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 MART PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın