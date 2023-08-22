Süper Lig maçları ertelenecek mi? Lig maçları hangi gün başlıyor, ligler iptal mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelelerini sürdüren temsilcilerimiz, bu hafta içerisinde oldukça kritik maçlara çıkacak. Peki Süper Lig maçları ertelenecek mi? Lig maçları hangi gün başlıyor, ligler iptal mi? İşte detaylar...
Bu hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcileri için kritik maçlar gerçekleşecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, 2. ve 3. ön eleme turlarını başarıyla geçerek play-off turunda ter dökecekler. Peki Süper Lig maçları ertelenecek mi? Lig maçları hangi gün başlıyor, ligler iptal mi? İşte detaylar...
Süper Lig'in başlamasıyla birlikte takımların sıkışık maç fikstürü nedeniyle maçlarının ertelenme olasılığı tartışılıyor. Hollanda Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Twente'nin lig maçını ertelediğini duyurdu. Bu kritik dönemde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gibi takımların maçlarını ertelemeyi planlayan Türkiye Futbol Federasyonu da önemli bir adım attı. TFF, Avrupa'da mücadele eden kulüplerle görüşme yaparak Süper Lig'deki maçların ertelenmesini önerdi. TFF, ülke puanını gözeterek bu hamleyi gerçekleştirdi. Kulüplerden gelecek yanıtları bekleyen federasyon, kararın açıklanmasını bekliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ilk hafta maçlarıyla futbol ligi başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 23-24-25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta maçlarıyla sona erecek. İkinci yarı ise 5-6-7-8 Ocak 2024 tarihlerinde başlayacak olan 19. hafta maçlarıyla başlayacak ve 19 Mayıs 2024'te sona erecektir.
Yoğun maç programı nedeniyle ligde 17. ve 22. hafta maçları hafta içi günlerde oynanacaktır. Ayrıca, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan mahalli idareler genel seçimleri sebebiyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.
Süper Lig'de 1. hafta programı:
11 Ağustos Cuma
21.00 Trabzonspor - Antalyaspor
12 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
19.15 Konyaspor - İstanbulspor
21.45 Pendikspor - Hatayspor
21.45 Kayserispor - Galatasaray
13 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Samsunspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK
14 Ağustos Pazartesi
21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir
21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
18 Ağustos Cuma
21.00 İstanbulspor - Kayserispor
21.00 Antalyaspor - Konyaspor
19 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
21.45 Hatayspor - Kasımpaşa
21.45 Galatasaray - Trabzonspor
20 Ağustos Pazar
19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük
21.45 Gaziantep FK - Sivasspor
21.45 Beşiktaş - Pendikspor
21 Ağustos Pazartesi
21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor
21.00 Samsunspor - Fenerbahçe