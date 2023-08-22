UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelelerini sürdüren temsilcilerimiz, bu hafta içerisinde oldukça kritik maçlara çıkacak. Peki Süper Lig maçları ertelenecek mi? Lig maçları hangi gün başlıyor, ligler iptal mi? İşte detaylar...

Bu hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk temsilcileri için kritik maçlar gerçekleşecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, 2. ve 3. ön eleme turlarını başarıyla geçerek play-off turunda ter dökecekler. Peki Süper Lig maçları ertelenecek mi? Lig maçları hangi gün başlıyor, ligler iptal mi? İşte detaylar...

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte takımların sıkışık maç fikstürü nedeniyle maçlarının ertelenme olasılığı tartışılıyor. Hollanda Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Twente'nin lig maçını ertelediğini duyurdu. Bu kritik dönemde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gibi takımların maçlarını ertelemeyi planlayan Türkiye Futbol Federasyonu da önemli bir adım attı. TFF, Avrupa'da mücadele eden kulüplerle görüşme yaparak Süper Lig'deki maçların ertelenmesini önerdi. TFF, ülke puanını gözeterek bu hamleyi gerçekleştirdi. Kulüplerden gelecek yanıtları bekleyen federasyon, kararın açıklanmasını bekliyor.

LİG MAÇLARI HANGİ GÜN BAŞLIYOR, LİGLER İPTAL Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ilk hafta maçlarıyla futbol ligi başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 23-24-25 Aralık'ta oynanacak 18. hafta maçlarıyla sona erecek. İkinci yarı ise 5-6-7-8 Ocak 2024 tarihlerinde başlayacak olan 19. hafta maçlarıyla başlayacak ve 19 Mayıs 2024'te sona erecektir.

Yoğun maç programı nedeniyle ligde 17. ve 22. hafta maçları hafta içi günlerde oynanacaktır. Ayrıca, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan mahalli idareler genel seçimleri sebebiyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig'de 1. hafta programı:

11 Ağustos Cuma

21.00 Trabzonspor - Antalyaspor

12 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

19.15 Konyaspor - İstanbulspor

21.45 Pendikspor - Hatayspor

21.45 Kayserispor - Galatasaray

13 Ağustos Pazar

19.15 Sivasspor - Samsunspor

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.45 Fenerbahçe - Gaziantep FK

14 Ağustos Pazartesi

21.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir

21.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

18 Ağustos Cuma

21.00 İstanbulspor - Kayserispor

21.00 Antalyaspor - Konyaspor

19 Ağustos Cumartesi

19.15 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

21.45 Hatayspor - Kasımpaşa

21.45 Galatasaray - Trabzonspor

20 Ağustos Pazar

19.15 Rams Başakşehir - Fatih Karagümrük

21.45 Gaziantep FK - Sivasspor

21.45 Beşiktaş - Pendikspor

21 Ağustos Pazartesi

21.00 Ankaragücü - Adana Demirspor

21.00 Samsunspor - Fenerbahçe