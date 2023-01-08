Fenerbahçe Galatasaray derbisi devam ediyor. Maçta şuan 0-0 eşitlik var. Maç öncesi Galatasaray'ın 36 puanı bulunurken Fenerbahçe'nin 35 puanı bulunuyor. Maç sonrası lider değişecek mi merak edildi. Peki, Süper Lig lider kim oldu? FB - GS maçında 3 puanı kim aldı? Fenerbahçe Galatasaray hangi takım birinci oldu? İşte Süper Lig güncel puan durumu!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yılın ilk derbisinde karşı karşıya geldi. Zirve yarışında kritik öneme sahip mücadele Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başladı. Süper Lig lider kim oldu? FB - GS maçında 3 puanı kim aldı? Fenerbahçe Galatasaray hangi takım birinci oldu? GS mi FB mi lider kim?

FB - GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin en büyük derbisi FB GS maçı 8 Ocak 2023 Pazar günü saat 19:00 'da başladı.

FB - GS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Derbi maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

SÜPER LİG'DE LİDER KİM?

Lider şuanda 36 puanla Galatasaray. Eğer FB-GS maçı berabere biterse Galatasaray 37 puanla 1. olacak, Fenerbahçe ise 36 puanla 2. olacak.

Eğer GS maçı kazanırsa 39 puanla lider olur. Eğer Fenerbahçe maçı kazanırsa 38 puanla lider olur.