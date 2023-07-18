Süper Lig kaç hafta? Süper Lig yeni sezonda kaç hafta sürecek 2023-2024?

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Peki Süper Lig kaç hafta? Süper Lig yeni sezonda kaç hafta sürecek 2023-2024? İşte Süper Lig bu sezon kaç hafta sürüyor? İşte detaylar...