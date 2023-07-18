Süper Lig kaç hafta? Süper Lig yeni sezonda kaç hafta sürecek 2023-2024?
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Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Peki Süper Lig kaç hafta? Süper Lig yeni sezonda kaç hafta sürecek 2023-2024? İşte Süper Lig bu sezon kaç hafta sürüyor? İşte detaylar...
Süper Lig kaç hafta? Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'de ilk hafta programı belli oldu. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon planlaması belli oldu. 11 Ağustos'ta başlayacak olan lig, 19 Mayıs'ta bitecek. Peki Süper Lig kaç hafta? Süper Lig yeni sezonda kaç hafta sürecek 2023-2024? İşte Süper Lig bu sezon kaç hafta sürüyor? İşte detaylar haberimizde...
SÜPER LİG KAÇ HAFTA?
2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig 38 hafta olarak oynanacaktır. Süper Lig 38 haftadır. İşte son haftanın maç programı:
SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTALARI 2023-2024
- Süper Lig'de 2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
- Süper Lig'de 5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
- Süper Lig'de 9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
- Süper Lig'de 11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
- Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
- Süper Lig'de 18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
- Süper Lig'de 21. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
- Süper Lig'de 24. hafta Beşiktaş-Trabzonspor
- Süper Lig'de 28. hafta: Beşiktaş-Galatasaray
- Süper Lig'de 30. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
- Süper Lig'de 34. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
- Süper Lig'de 37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe