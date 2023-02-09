Süper Lig iptal mi edilecek, ertlenecek mi? Süper Lig maçları ne olacak?

Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Milyonlarca kişi gibi futbol kulüpleri de bu depremden etkilendi. Peki, Süper Lig iptal mi edilecek? Süper Lig maçları ne olacak?