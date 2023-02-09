Süper Lig iptal mi edilecek, ertlenecek mi? Süper Lig maçları ne olacak?
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Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Milyonlarca kişi gibi futbol kulüpleri de bu depremden etkilendi. Peki, Süper Lig iptal mi edilecek? Süper Lig maçları ne olacak?
TFF depremin ardından ligleri 1 hafta erteleme kararı almış, kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı depremde kaybeden Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı alacaklarını duyurmuştu. Gelişmeler sonrası Süper Lig iptal mi edilecek? Süper Lig maçları ne olacak merak edildi.
SÜPER LİG İPTAL Mİ EDİLECEK?
TFF'nin yapacağı olağanüstü toplantıda liglere uzun süre ara verilmesi, deprem bölgesindeki takımlar için Beyaz Sezon ilan edilmesi ve liglerin iptal edilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.
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